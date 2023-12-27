مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 142 كاملة dailymotion مترجمة

يعد من اهم وافضل المسلسلات التي تعرض الان كما انه يحتوي على عدد من الأحداث الشيقة والمليئة بالاثارة والقوة كما انه سيتم عرض الحلقة الجديدة خلال وقت قليل ويتزايد البحث لرؤيتها ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 142.

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 142

يعرض مسلسل قيامة عثمان كل يوم أربعاء وسيكون موعدنا اليوم لعرض الحلقة الجديدة وسيتم عرض الحلقة الجديدة على قناة اي تي في التركية يعتبر مسلسل قيامة عثمان واحدة من أفضل المسلسلات التاريخية التي تشهد عدد من الأحداث القوية ويمكننا مشاهدة الحلقة الجديدة التي يبحث عدد كبير عنها في كافة انحاء العالم.

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تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

سيتم إذاعة المسلسل قيامة عثمان على عدد من القنوا باللغة التركية والأخرى مترجم للغة العربية وانه يعرض على أي تي في التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع عند تمام الثامنة مساء حسب توقيت السعودية والسابعة بتوقيت القاهرة ويمكننا استقبالها تردد من خلال الاتي:

القمر الصناعي ترك سات

التردد: 11628

معدل الاستقطاب افقي

الترميز: 27500

الجودة اتش دي

التصحيح: 5/6

تردد قناة اي تى في التركية

يمكننا الاستماع بالحلقة الجديدة من المسلسل على القناة من خلال التالي:

القمر نايل سات

التردد 12034

معامل التصحيح 3/4

الاستقطاب افقي

الترميز 27500

تردد قناة اي تي في التركية