“ما تقلقش لو المدام مالهاش ف العجين”حقيقة صرف دقيق بدل العيش في التموين+ مقدار حصة الدقيق وفقا لعدد الأفراد

حقيقة صرف دقيق بدل العيش في التموين، تصاعدت التساؤلات كثيرا حول حقيقة صرف دقيق بدل العيش فى التموين على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هذا الموضوع محركات البحث في الآونة الأخيرة بسبب انتشار الخبر باستبدال حصة الخبر للمواطن بالدقيق مما أدى إلى إثارة جدلا كبيرا بين الناس.

حقيقة صرف دقيق بدل العيش في التموين

حقيقة صرف دقيق بدل العيش في التموين، يبحث العديد من المواطنين عن حقيقة صرف دقيق بدل العيش فى التموين، حيث انتشر خبر استبدال حصة الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بالدقيق خلال الأيام الماضية وأعلنت مصادر من وزارة التموين عن عدم وجود أي نية لوقف القرار بالإضافة إلى أن القرار مستمر أيضا في العام المقبل، ويذكر أن هذا القرار تم تطبيقه بداية من عام 2018 ومازال العمل عليه مستمر حتى الآن، حيث يتيح الأمر إمكانية حصول الفرد على 150 رغيف خبز أو استبداله بعشرة كيلو من الدقيق والاختيار يعود لصاحب البطاقة التموينية، ويهدف هذا القرار إلى إتاحة حرية الاختيار للأهالي وأصحاب البطاقات التموينية في الريف أو في القرى بشراء الخبز من المنافذ أو شراء الدقيق من المطاحن والقيام بإنتاج كميات الخبز المناسبة لهم بأنفسهم.

مقدار حصة الدقيق وفقا لعدد الأفراد

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حصة الدقيق التي يمكن لأصحاب البطاقات التموينية استلامها بدلا من الخبز، ويتم ذلك وفقا لعدد الأفراد المضافين على البطاقة التموينية وهي كالتالي: