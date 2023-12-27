كشوفات الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024 كاملة بالاسماء عبر منصة مظلتي العراقية

يبحث الكثير للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث أنه يعتبر من ضمن برامج الدعم المقدمة لعدد من المواطنين في العراق والذين يمرون بظروف صغبة بسبب الغلاء والتدهور الاقتصادي، ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024.

كشوفات الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024

يعتبر الرعاية الاجتماعية من ضمن أنظمة الدعم في العراق والتي توفره للوزارة للعمل على تحسين معيشتهم والحصول على دخل شهري لتوفير احتياجاتهم حيث أنه يصرف بالأخص للأسر الفقيرة وأنه يتم الانتهاء من البحث الاجتماعية لكافة المتقدمين من الرجال والنساء وسيعلن عن قريب عن كشوفات المشمولين من الدفعة السابعة ويمكن أن يكون في الأسبوع الأول من شهر يناير.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية العراقية

يمكننا التعرف على الاسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي للوزارة لتوفير الوقت والمجهود عليهم ويتم الاستعلام من خلال التالي:

يتم النقر على الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية.

ثم الضغط على زر الخدمات.

اختار الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة.

ثم كتابة كافة البيانات الشخصية منها الاسم و رقم الهوية واسم المحافظة التابع لها ورقم الهاتف.

الضغط على استعلام.

أقرا أيضًا: نزل حالاً .. كشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024 وزارة العمل ومنصة مظلتي

معايير الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية pdf

يمكننا الحصول على الرعاية المقدمة لبعض من الأسماء ولكن لابد من توافر الاتي: