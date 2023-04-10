حتي لو مشغل تكيف ليل نهار.. فكرة جهنمية لتقليل فاتورة الكهرباء جربها وامنع عداد الكهرباء من شفط اموالك

الكهرباء من الأمور المهمة في هذه الحياة فبدون تواجدها سيعم الظلام العالم، ولن نتمكن من الرؤية بالإضافة إلى العودة إلى العصور المظلمة، ولكي تتمكن من تقليل فاتورة الكهرباء يجب عليك ترشيد الاستهلاك في هذا المقال سنوضح لك بعض الطرق التي من خلالها سترشد الكهرباء، وتكون فاتورتك قليلة.

تقليل فاتورة الكهرباء

هناك عدد كبير من الطرق المستخدمة في محاولة تقليل فاتورة الكهرباء هي تتمثل في:

في النهار يمكنك الاعتماد على ضوء الشمس في إنارة المكان، وهذا سيساعد جداً في تقليل فاتورة الكهرباء.

من الحلول التي يمكن استخدامها هو توصيل شبكة المنزل الكهربائية بأحد التوربينات المسؤولة عن توليد الكهرباء.

استخدام المصابيح الموفرة للطاقة هي ستعطيك نفس كفاءة المصابيح الأخرى.

يعتبر واحد من الحلول المتميزة هي تركيب مفاتيح الكهرباء التي تعمل تلقائياً للمساعدة في ترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء.

يفضل الكثير من الأشخاص الاستحمام بماء ساخن خاصةً في فصل الشتاء هذا يسبب زيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء فيجب عليك تقليل درجة الحرارة أثناء الاستحمام.

يمكنك استخدام السخان الشمسي بدلاً من السخان الكهربائي.

نصائح للتقليل من فاتورة الكهرباء

سنقدم لك الكثير من النصائح التي يمكنك استعمالها لتقلل من فاتورة الكهرباء، وترشد من استهلاك الكهرباء النصائح تتمثل في:

إطفاء جميع الأنوار المفتوحة التي توجد في الغرف.

في حالة مغادرة البيت يجب عليك غلق الكهرباء عن أي جهاز غير أساسي.

اذا أردت استخدام الغلاية الكهربائية فلابد من تقليل الماء حتى لا تستهلك أي كهرباء.

عندما تقوم بطهو الطعام لا تقوم بفتح الفرن مرات عديدة لأن هذا يجعل الطعام لا ينضج بسرعة، ويترتب على ذلك زيادة فاتورة الكهرباء.

يجب عليك أن تقوم بعمل صيانة بشكل دوري لجميع أجهزة الكهرباء التي ترى أنها تستهلك طاقة بشكل كبير.

من الأفضل استخدام الأجهزة الكهربائية التي تتضمن وجود خاصية توفير استهلاك الكهرباء.

العادات الخاطئة لاستهلاك الكهرباء

هناك بعض العادات التي يقوم بها الأفراد، والتي تسبب ارتفاع في فاتورة الكهرباء هي كالتالي: