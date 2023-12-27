عاجل الآن.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر منصة مظلتي الرسمية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، حاليا البحث يتزايد من كافة المواطنين حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 خاصة مع اقتراب السنة الجديدة، حيث من المقرر أن تصرف الوجبة الاخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل حتى يكونوا قادرين على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة والظروف الاقتصادية للظروف التي تمر بها البلاد، واليكم طريقة استخراج كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر مظلتي، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

ومن المقرر أن يصل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 إلى حوالي 70 ألف مستفيد من عموم المحافظات العراقية “كربلاء، البصرة، الكرخ، النجف، القادسية، الرصافة، المثنى،…”، حيث نشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه سيتم اعلان الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية قريبا عبر منصة مظلتي، وحينها يمكنك الاستعلام عنها وتحميل الكشوف من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي ة.

ة. أو يمكنك زيارة منصة مظلتي.

ادخل إلى قسم خدمات الرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد اسم الوجبة ورقمها.

الآن ادخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على كلمة “استعلام”.

اضغط على تنزيل الكشوفات.

قم بفتح الملفات وابحث عن اسمك هل تم قبولك أم لا.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية في العراق