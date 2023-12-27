حجز فوري وتقسيط مريح.. شقق بالتقسيط من وزارة الإسكان+ خطوات التقديم على شقق الإسكان

شقق بالتقسيط من وزارة الإسكان، أصبحت شقق بالتقسيط من وزارة الإسكان أحد أهم المواضيع التي يتناولها الكثير من المواطنين فيما بينهم، وتتصدر عناوين محركات البحث بين حين وآخر حيث يبحث العديد من الأسر البسيطة أو أصحاب الدخل المحدود عن أهم التفاصيل المتعلقة بالتقديم على الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان وكيفية التقديم.

شقق بالتقسيط من وزارة الإسكان

شقق بالتقسيط من وزارة الإسكان، تعتبر شقق بالتقسيط من وزارة الإسكان من أكثر المواضيع التي تهم شريحة كبيرة جدا من المواطنين وخاصة الأسر البسيطة أو أصحاب الدخل المحدود، لذلك يبحث العديد منهم عن أهم التفاصيل المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان وطريقة التقديم، ويمكن معرفة كافة التفاصيل من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يوضح الموقع أماكن طرح الوحدات السكنية وأهم الشروط اللازمة بالإضافة إلى إمكانية تحميل كراسة الشروط كاملة لطباعتها، وهناك عددا من الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان حيث يجب على المتقدم إحضار صورة من الرقم القومي وشهادة الميلاد وصورة من عقد الإيجار وأيضا إحضار القيد العائلي ومفردات المرتب بالإضافة إلى صورة من إيصال الغاز أو الماء.

خطوات التقديم على شقق الإسكان

هناك عددا من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها للتقديم على حجز أحد الوحدات السكنية ويمكن ذلك من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهي كالتالي: