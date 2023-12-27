تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان وصلاح الدين الأيوبي

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أهو القنوات الفضائية الناقلة للعديد من المسلسلات والأعمال التركية والتاريخية المختلفة، فضلاً عن أن القناة حظيت بشعبية كبيرة في العديد من دول الوطن العربي، حتى أنها أخذت شهرة كبيرة في نقلها لمسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي والمؤسس عثمان، كما أنها ستقوم بإذاعة الحلقة الجديد من مسلسل قيامة عثمان اليوم الأربعاء، ويمكن الحصول على ترددها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما تردد القناة هو 12034.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معدل الترميز لقناة الفجر الجزائرية يكون 27500.

تردد قناة الفجر على عرب سات

كما يمكن بكل سهولة إمكانية القيام بإستقبال قناة الفجر على العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القنا هو 11034.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معدل الترميز للقناة يكون 27500.

خطوات استقبال قناة الفجر الجزائرية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة الفجر الجزائرية كما يلي:-