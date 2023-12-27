دفعة يناير .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي يتزايد البحث عنها في كافة المحافظات العراقية وأنه من احد صور الدعم، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يتزايد البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 فقد تقدم عدد كبير من الأشخاص المحتاجين، وتهتم وزارة العمل العراقية باستقبال الطلبات والتي لابد من توافر بها ع من الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية، والي من بينها التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

كما أنه لاب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام، وألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

وأخيراً ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024

يمكننا أن نقوم بالاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال التالي.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق.

ثم اضغط على برنامج الرعاية الإجتماعية.

انقر على زر تحميل الكشوفات.

بعد ذلك ابحث عن اسم المستفيد .

يمكننا التعرف على تاريخ الميلاد للتعرف على الأسماء.

من المتوقع من قبل هيئة الحماية الاجتماعية أنه سيتم إطلاق الوجبة السابعة والحصول على كافة أسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية خلال الأول يناير من السنة الميلادية الجديدة 2024، وذلك عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوفير الوقت والجهد على الشخص المتقدم.