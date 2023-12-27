رابط الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا عبر موقع النيابة العامة .. تعرف علي طرق سداد المخالفات المرورية

هناك الكثير من أصحاب المركبات الراغبين بالتعرف على مخالفات المرور والتي لابد من سداد قيمتها لتجنب وقوع غرامات فقد صرحت وزارة الداخلية عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا.

الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا برقم اللوحة

يمكننا من القيام بالاستعلام عن مخالفات المرور من موقع للنيابة العامة للمرور والتي تساعدنا في سداد مخالفات المرور من خلال الاتي.

الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.

بعدها نقوم باختيار خدمات المرور.

اختار استعلامات.

اضغط على زر استمرار.

حدد رخص المركبات.

يتم الدخول لصفحة جديدة تعرفنا من خلالها على مخالفات المركبات.

ادخل رقم اللوحة في المكان المخصص.

أدخل البيانات الأساسية ومنها الرقم القومي- رقم الهاتف.

اضغط على تفاصيل المخالفات.

سيتم ظهور المخالفات المسجلة على سيارتك.

كما انه يتم السماح بالتظلم على قيمة المخالفات أو أن يتم دفع المخالفات.

» باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بك أو من خلال شركات التحصيل.

استعلام مخالفات المرور بالرقم القومي

يمكن ان نقوم بسداد المخالفات من خلال اتباع عدد من المراحل والتي من بينها التالي:

ادخل على موقع النيابة العامة.

بعدها نختار زر خدمات المرور.

انقر على زر الدفع.

اختر الدفع إلكترونيًا.

حدد الرخصة التي ترغب في سدادها.

كتابة كافة البيانات الشخصية.

اضغط على إجمالي المخالفات التي ظهرت على الموقع.

بعد ظهور قيمة المخالفات المستحقة يمكننا ان نقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة وأن يتم سدادها بخدمة فوري.

طرق سداد المخالفات المرورية

حيث أنه يمكننا سداد قيمة المخالفات من خلال خدمة فوري أو من خلال الدخول على اي مكتب بريد يقترب منك أو من خلال الدخول على الموقع بشكل الكتروني.