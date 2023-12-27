موقع نتائج القبول المركزي 2023-2024 الدور الثالث في الجامعات الحكومية

أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق، عن إعلان نتائج القبول المركزي لجميع طلبة وطالبات الدور الثالث 2023-2024، فضلاً عن أن ذلك جاء عقب الإنتهاء من مراجعة وفحص جميع الطلبات المقدمة من قبل الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعات والكليات، فضلاً عن أن التسجيل في الجامعات يتم بداية من غدًا الخميس 28 من شهر ديسمبر 2023، وذلك في جميع الجامعات والكليات الحكومية بالعراق.

استخراج نتائج القبول المركزي 2023 الدور الثالث

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي يجب القيام بإتباعها من أجل الإستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023 الدور الثالث، وفقًا للأتي:-

في البداية يتم التوجه إلى موقع دائرة الدراسات والتخطيط.

ومن ثم يتم اختيار “نتائج القبول المركزي”.

الضغط مباشرة على زر “تسجيل الدخول”.

ليتم كتابة جميع المعلومات الخاصة بالطالب.

كتابة الرقم الإمتحاني كذلك.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالقبول.

التقديم في القبول المركزي 2023 الدور الثالث

وأوضحت وزارة التعليم العالي في العراق، أن عدد المتقدمين للقبول المركزي بالجامعات والمعاهد الحكومية بلغ عددهم نحو 13635 طالبًا، فضلاص عن وجود نحو 62 طالبًا من ذوي الشهداء، حتى أن الوزارة قامت برفع جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في الجامعات عبر الموقع الرسمي لدائرة الدراسات، بحيث يسهل على الجميع في الحصول على نتائجهم ومعرفة الكلية أو المعهد التي تم الحصول عليه.