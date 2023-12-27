منصة مظلتي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لشهر يناير 2024 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يتم العمل من قبل الحكومة على توفير الدعم لبعض من الأسر الأكثر احتياجًا فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب اتاحة الأسماء ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق

يمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2023 من خلال أن يتم الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل ويتم بعدها إدخال رقم البطاقة الذكية ثم يتم القيام بالنقر على زر بحث وبعدها يتم كتابة المحافظة التابع لها الشخص. ويتم النقر على زر استعلام وستظهر كافة البيانات والتأكد من صحتها.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، من خلال أن يتم اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ابحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة.

إدخال البيانات الشخصية ومنها رقم البطاقة الذكية أو رقم الهوية.

يتم الضغط على زر البحث.

ستظهر النتائج التي تشمل أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة.

طباعة النتائج أو حفظها.

من المتوقع ان يتم القيام بتوفير أسماء الرعاية الاجتماعية عن طريق الموقع الرسمي خلال الشهر التالي.

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شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية العراقي

حددت الحكومة العراقية بعض من الفئات الأكثر احتياجًا، وانه لابد من توافر بعض من الشروط حتى يمكننا التقدم في برنامج الرعاية ومنها التالي: