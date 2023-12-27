عاجل ورسميا..  تعليق الدراسة غدا الخميس في جميع مدارس المهد+ وكالة تعليق الدراسة

أعلنت إدارة تعليم المهد عن تعليق الدراسة غدًا الخميس الموافق 28 من شهر ديسمبر 2023، فضلاً عن أن التعليق جاء في جميع مدارس المنطقة، بعد بيان المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، وتصريحاته حول هطول أمطار غزيرة في هذه المنطقة، التي أدت على تعطيل العمل في المدارس وجميع الجهات المعنية، هذا وأنه في حالة وجود تعليقات للدراسة جديدة سيتم الإعلان عنها مباشرة.

تعليق الدراسة في السعودية غدًا الخميس 28 ديسمبر 2023

وفي نفس السياق، أكدت إدارة تعليم المهد بأنه سيتم تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي الإلكترونية غدًا الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، حيث إن هذه المنصة بها العديد من الخدمات التعليمية المختلفة التي يحتاج إليها جميع الطلاب والطالبات، إضافة إلى أنه سيتم عرض النتائج الخاصة بجميع الطلاب والطالبات بداية الأسبوع القادم، بما يوفر عليهم الوقت والجهد في حصولهم على النتائج المعنية بالمملكة العربية السعودية.

أخر أخبار تعليق الدراسة في السعودية

يذكر أن عدد من الإدارات التعليمية قاموا أمس بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء، وعلى رأسهم المدينة المنورة وينبع، وغيرها من المناطق الأخرى، وذلك بناءً على توجيها المركز الوطني للأرصاد، حفاظًا على سلامة جميع الطلاب والطالبات وكافة منسوبي العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.