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تحميل كشوفات أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي 2024 عبر mod.mil.iq
تحميل كشوفات أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي 2024 عبر mod.mil.iq
صرحت وزارة الدفاع العراقية عن أنه سيتم القيام خلال الفترة القادمة بتدريب حتى يتم الانضمام الى هذا الصنف، وسيتم اعلان أسماء المقبولين خلال أيام قليلة عبر موقع وزارة الدفاع العراقية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية.
أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية
تم الاعلان عن قبول 10 آلاف في القوات الخاصة بصفة جندي 2023-2024، وسيتم الاعلان عبر موقع وزارة الدفاع العراقية، ويمكن أن يكون في بداية شهر يناير فقد تم التقديم إليها من قبل الراغبين بالانضمام الى المؤسسة العسكرية بصفة جندي ولمن لن يتم قبول سواء الحاصلين على مهارات خاصة وقوة.
الاستعلام عن المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي
يمكن أن نتعرف على كشوفات الاسماء من خلال موقع وزارة الدفاع العراقية الرسمي في جميع المحافظات العراقية، ،ويتم من خلال القيام بالتالي:
- زيارة موقع وزارة الدفاع العراقية.
- بعدها نقوم بالنقر على زر اعلان نتائج المقبولين في القوات الخاصة بصفة جندي.
- سيظهر لك روابط والتي تخص كل محافظة عراقية.
- اختار رابط محافظتك التي تتبع لها.
- ثم يتم النقر على زر تنزيل الملف.
- سيتم فتح لك صفحة pdf، يمكنك الاطلاع عليها.
- لابد من التأكد من صحة تواجد الأسماء وانه من ضمن الأسماء المقبولة، ويمكن ان يتم توافر رابط الأسماء مباشرة بعد أن تعلن الوزارة عن القرار النهائي للظهور.
- من الجدير بالذكر أن الدولة تعمل على اختيار افضل المهارات، والتي يتمتعون بكفاءة عالية وصحة وقوة وانها من ضمن معايير القبول في التعيين.