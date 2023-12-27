أصحاب الشهادات هتلعب بالفلوس لعب…تعرف على أعلى ثلاث شهادات الإدخار في البنوك المصرية

تبحث العديد من الأشخاص أصحاب الشهادات البنكية عن البنوك التي تعطي أعلى نسبة عائد لهم حتى يطمئنوا على أموالهم بدلا من المجازفة في استثمار أموالهم لدي أعمال غير آمنة وغير مضمونة في الربح، يعتبر بنكي مصر والأهلي من أفضل البنوك المصرية التي تعطي عائد كبير جداً في الربح، حيث تم طرح شهادات إدخال لجميع الأشخاص الراغبة في استثمار أموالها بشكل أمن عن طريق تقديم البنك بسعر فائدة ممتاز يحقق ربح عالى لأصحاب الشهادات الادخارية.

شهادات ادخار البنوك المصرية

سوف نوضح تفاصيل شهادات إدخال البنوك المصرية أعلى عائد في عام 2023 وجميع المعلومات الخاصة بها:

الشهادة البلاتينية من البنك الاهلي المصري

فترة الشهاده البلاتينية من البنك الأهلي المصري تصل إلى ثلاثة سنوات يكون عائد هذه الشهاده بنسبة 22% من العام الاول و 18% من العام الثاني و16% من العام الثالث.

احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يتم استيراد سعر الشهاده في نهاية الفترة بالكامل قيمتها الاسمية.

شهادة إبن مصر من بنك مصر

فترة شهادة إبن مصر من بنك مصر تصل إلى ثلاثه سنوات.

يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يكون عائد شهادة 22% في العام الأول 18% في العام الثاني أما العام الثالث يصل إلى 16%.

شهادة البنك المصري الخليجي