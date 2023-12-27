قدم حالا وهتلاقى أسمك منهم … الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 والشروط المطلوبة

بدأ البحث عن رابط الإستعلام وكرامة من قبل المواطنين خلال الفترة الأخيرة بشكل مرتفع وذلك للتعرف على حالة المعاش، يعتبر هذا البرنامج من برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة بهدف مساعدة الأسر الفقيرة ذات الدخل القليل وتوفير حياة مستقرة وكريمة لهم، ولكي تستطيع معرفة خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الشروط تابعنا للنهاية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال إتباع هذه الخطوات وهي كالآتي:

الولوج لموقع لوزارة التضامن الاجتماعي

حدد أيقونة الإستعلام عن النتيجة الموجودة على الصفحة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الضغط على كلمة استعلام.

سيتم ظهور النتيجة خلال بضعة ثواني.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

توجد بعض الشروط اللازم توافرها من خلال المتقدمين اليكم أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم يعمل لدى الحكومة القطاع الحكومي أو الخاص بأجر يتعدى ال 400 جنيه سواء كان هذا المتقدم زوج أو زوجه أو مسن.

يجب أن لا يكون المتقدم يبلغ معاش تأميني أو مساعدة مالية.

يلزم إحضار الأوراق والمستندات اللازمة مثل الآتي: صوره من شهاده الميلاد . نسخه من البطاقه الشخصيه. وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الحجر. إيصال الكهرباء. صورة القومسيون الطبي. إثبات درجة الاعاقة إن وجدت.

