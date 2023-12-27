رابط mod.mil.iq لإستخراج أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي 2024

تقوم الوزارة على اعلان سهولة استخراج أسماء المقبولين في رتبة جندي والتي لابد من تمتعهم بعدد من الشروط ومنها المهارات والقوة والكفاءة حيث انه بعد أن يتم القبول لهم سيحصلون على عدد من التدريبات القاسية والتي لابد من تحملها لإظهار شجاعتهم ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي 2024.

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي 2024

ستعلن الوزارة عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، ويتم من خلال القيام بالاتي.

سيتم اختيار من يتمتهون بصفة الذكاء والقوة.

أيضًا يتم اختيار من هم متمتهين بالبنية الجسدية.

تعمل الوزارة من خلال ذلك التعيين على ضمان الاستقرار والأمان في كافة أنحاء العراق.

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ما هي اهم شروط القبول في وزارة الدفاع

تم التوضيح من وزارة الدفاع عن مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في الأشخاص المتقدمين للالتحاق برتبة جندي والتي من بينها الاتي:

أن يكون عراقي الجنسية.

حصل على شهادة دراسية بداية من المرحلة الابتدائية.

يمكن أن يتم الالتحاق بداية من عمر 18 وحتى 30 عاما.

يجب أن تكون الحالة الصحية للمتقدم جيدة.

عدم معاناة الشخص المتقدم من اي أمراض مزمنة أو معدية.

يكون جميع المتقدمين لديهم لياقة بدنية.

يكون قام باجتياز جميع التدريبات التي تم الاعلان عنها للقبول في رتبة جندي.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في رتبة جندي من وزارة الدفاع

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ثم يتم اختيار كلمة بحث لأسماء المقبولين، ويطلب الموقع مجموعة من المعلومات التي تخص الشخص المتقدم وبعدها ستظهر النتيجة.