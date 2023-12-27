وزارة الداخلية تُعلن كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 كُل محافظات العراق

يبحث العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، عن كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية، حتى أن هذه الخدمة هي من أهم الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص، فضلاً عن أنها خدمة إلكترونية تُساهم في توفير الوقت والجهد التي يحتاج إليه المواطن أثناء تغيير الأسم واللقب.

كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة

أصبح من أسهل الأمور القيام بإستخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية أو بوابة المواطن الحكومية.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المواطن ورقم الهوية.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ليتم عندها اختيار الوجبة الجديدة.

وعليه يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم.

ليتم عرض جميع الكشوفات في النهاية بكل سهولة.

شروط التسجيل في نقل النفوس الوجبة الجديدة

جاءت أهم شروط التسجيل في نقل النفوس والعمل على تغيير الإسم واللقب، وفقًا لما يلي:-