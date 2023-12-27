رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث بالعراق 2023 عموم المحافظات

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس 2023 فقد تم الانتهاء من امتحانات الدور الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2023، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

يمكننا الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك لعدد من الفئات ومنهم.

الطلبة الذين لم يوجد لهم استمارة القبول المركزي

أيضًا يتم القيام بتقديم اعتراض من قبل الغير ظاهر لهم قبول.

كما أنه يسمح لخريجي الإعدادية من مواليد 1993 ولابد من الحصول على معدل 90 فما فوق.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي

يمكننا الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الثاني 2023، من خلال اتباع بعض من الخطوات الالكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التابع لها ويتم الاستعلام من خلال القيام بالتالي.

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية او الدخول على موقع نتائجنا العراقي الإلكتروني.

انقر على زر نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني.

بعدها يتم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على مربع تنزيل الذي يوجد أمام محافظك.

ستظهر كشوف الطلاب من خلال تحميل النتيجة.

من المتوقع عن أنه سيتم الاعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة فقد تم التقدم بطلبات الاعتراض خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي وتم الاعلان عن ضرورة دفع رسوم الاعتراض والتي تقدر لمادة الواحدة 100 دينار عراقي يتم دفعها قبل التسجيل وأنه سيتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من كافة اعمال التصحيح والمراجعة.