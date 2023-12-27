“فاضل كم يوم؟؟”.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2024 من وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2024، مؤخرا تم اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، وتم اخطار جميع المدارس به ليعرف الطلاب مواعيد الامتحانات ليكثفوا من ساعات استذكارهم ليحصلوا على أعلى الدرجات، ومن المقرر انطلاق ماراثون امتحانات الترم الاول في شهر يناير القادم، واليكم الجدول.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2024

وقد تم الكشف عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2024 في محافظة قنا، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى 24 من نفس الشهر، مؤكدة أنه تم تشكيل الكنترول الخاص بالطلاب والطالبات، واستعداد المدارس الإعدادية في المحافظة، ومن المقرر أن تعلن النتيجة قبل بداية الترم الثاني رسميا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة قنا بداية من منتصف الشهر القادم، ليكون الجدول كما يلي:

يوم الأربعاء 17 يناير في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 إلى 11:30، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 12 إلى 1مساءا

– وفي يوم الخميس 18 يناير 2024، يخوض الطلاب امتحانات مادتي، الجبر والإحصاء من الساعة 9 إلى 11، والتربية الدينية من الساعة 11:30 إلى1 مساءا.

– ويوم الأحد 21 يناير 2024 يخوض طلاب الشهادة الإعدادية بقنا امتحانات مادتي، العلوم من الساعة 9 إلى 11، واللغة الأجنبية الأولى من الساعة 11:30 إلى 1مساءا

-وفي يوم الإثنين 22 يناير 2024 يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي، الهندسة من الساعة 9 إلى 11، واللغة الأجنبية الثانية من الساعة 11:30 إلى 1:30 مساءا.

-وفي يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي، اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى 11، والتربية الفنية من الساعة 11:30 إلى 1:300 مساءا.

-وفي اليوم الأخير من امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بقنا ، يوم الأربعاء 24 يناير 2024 يؤدى الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى 11صباحا.

خلال السطور الماضية يمكنك الاطلاع على جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2024 الخاص بمحافظة قنا، حيث قامت عدد كبير من المحافظات بالكشف عن جداول امتحان الشهادة الاعدادية رسميا بعد انتهاء الفصل الدراسي الاول رسميا.