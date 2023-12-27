لولو نجحت ألف مبرووك.. تردد قناة وناسة الجديد 2023 تابع لولو ويومياتها

تعد قناة وناسه من اهم واشهر القنوات التي يشاهدها العديد من الأطفال، يحبوها الكثير من الأطفال والكبار ويتساءل أولياء أمور دائما علي الترددات الجديدة التي تبث من عبرها، من اهم خصائصها أنها لا توجد بها أي مشاهد عنف او إثارة كما نشاهد في القنوات الأخري وأيضا تحتوي علي برامج عديدة منها التعليمي والثقافي والترفيهي، أنها دائما تبث بشكل منتظم بدون فواصل إعلانية، كما أن من الممكن تنزيلها علي الأجهزة بدون دفع أي رسوم مالية علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات الجديدة الخاصة بقناة وناسه، أيضا القمر الصناعي الذي يبث هذا التردد في السطور التالية تابعونا.

تعرف علي التردد الجديد بقناة وناسه عبر النايل سات

التردد الخاص بقناة وناسه: 11559.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معدل ترميز الخاص بقناة وناسه: 27500.

التردد الجديد بقناة وناسه عبر العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

معدل الترميز: 27500.

التردد الخاص: 11270.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

خصائص قناة وناسه