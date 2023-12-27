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كشوفات PDF بأسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق 2024 عموم المحافظات وزارة الداخلية
كشوفات PDF بأسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق 2024 عموم المحافظات وزارة الداخلية
تعمل الحكومة العراقية على توفير بعض من الخدمات والتي تسهل التعرف عليها من قبل المواطنين وصرحت وزارة الداخلية العراقية عن خدمة نقل النفوس، فقد وفرت الأحوال المدنية العراقية عن تغير الألقاب وتسجيل الأبناء ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق.
أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق
يمكننا القيام باستخراج كشوفات المشمولين في نقل النفوس حيث انها تعتبر من ضمن الخدمات التي تقدم من الحكومة وأنها متاحة لكافة الاشخاص الراغبين لافي القيام بتغير ألقابهم في البطاقة الشخصية، ويتم عبر موقع حكومة المواطن الإلكترونية.
استخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024
يمكنكم استخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 بكل سهولة ممن خلال القيام بالدخول على موقع حكومة المواطن الإلكترونية ويتم من خلال اتباع الاتي:
- الدخول على موقع حكومة المواطن الإلكترونية.
- انقر على زر الخدمات الإلكترونية.
- تحديد الوجبة الجديدة.
- يتم القيام بكتابة البيانات الخاصة بالمواطن.
- انقر على زر استعلام.
- تحميل كشوفات نقل الأسماء بكل سهولة وذلك بعد التأكد من توافر كافة الشروط المحددة من الهيئة ووزارة الداخلية العراقية.
التقديم على طلب نقل النفوس بالعراق
- الدخول على موقع وزارة الداخلية العراقية.
- بعد ذلك انقر على زر الخدمات الإلكترونية.
- اختيار نوع الطلب.
- توضيح كافة البيانات المطلوبة منها الاسم والعنوان بالعراق ورقم البطاقة الشخصية.
- لابد من توضيح سبب تقديم الطلب وهو تغير اللقب أو غيره.
- انقر على زر إرسال الطلب لدى وزارة الداخلية العراقية.
- يتم مراجعة الطلب لقبول الطلب وذلك بعد أن يتم اشراف وزارة الداخلية العراقية.