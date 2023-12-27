“استقبلهم دفعة واحدة” تردد واحد لجميع قنوات النايل سات بضغطة زر

دائما يبحث الكثير من المواطنين التردد الخاصة بتنزيل قنوات النايل سات، حيث يتابع القنوات العديد من المشاهدين ولها أيضا شعبية جماهيرية كبيرة جدا، لأنها تناسب جميع الذوق العام، من خلال هذا الموضوع سنعرض لكم التردد الخاص بتنزيل قنوات النايل سات وأيضا كيفية تنزيل هذا التردد علي جهازك الخاص بكل سهولة في السطور التالية تابعونا.

استقبل ترددات القنوات على النايل سات

من خلال هذا الموضوع سنتعرف علي التردد الموحد الذي يتم من خلالة بث قنوات النايل سات في مختلف المجالات سواء أكانت برامج أخبارية او رياضية ألا وهو القمر الصناعي النايل سات سنقوم بعرض هذا التردد وهو في الخطوات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

التردد الخاص به: 11000.

معدل ترميز القنوات: 27500.

تردد قناة mbc مصر

يمكن استقبال التردد الجديد لقناة mbc مصر كما يلي:-

القمر الصناعي نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 12015.

الترميز يكون 27500.

استقطاب القناة فهو عمودي.

تردد قناة اون تايم سبورت

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

تردد القناة هو 10853.

الترميز 27500.

استقطاب القناة هو أفقي.

تردد قنوات النايل سات

كما يوجد تردد أخر خاص بتنزيل العديد من القنوات من خلال أيضا القمر الصناعي النايل سات دعونا نتعرف علية في السطور التالية:

معامل الاستقطاب: أفقي. التردد: 12341.

معدل ترميز:27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

كيفية تنزيل القنوات علي النايل سات