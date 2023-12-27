رابط التقديم في جهاز مكافحة الارهاب 2024 عبر ur.gov.iq

يرغب الكثير التعرف على كيفية التقدم على استمارة التقديم على جهاز مكافحة الإرهاب فقد تم فتح باب التطوع في الجهاز بداية من أمس وإتاحة فرصة التطوع من خلال ملء الاستمارة إلكترونيًا ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التقديم في جهاز مكافحة الإرهاب.

رابط التقديم في جهاز مكافحة الإرهاب

يمكننا التسجيل على استمارة التطوع في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، ويتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

انقر على زر الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة أور الالكترونية.

اضغط على زر الانضمام.

ملء استمارة التقديم.

ثم كتابة البيانات الصحيحة المطلوبة في المكان المخصص.

رفع جميع الأوراق المطلوبة والتي من بينها الاتي شهادة الميلاد، صورة من الهوية الشخصية سارية، صورة من شهادة الجنسية، شهادة الصحيفة الجنائية، شهادة المؤهل الدراسي، شهادة أي مهارات خاصة.

انقر على زر تقديم الطلب بعد إتمام جميع الخطوات السابقة.

شروط التسجيل للتطوع على جهاز مكافحة الإرهاب العراقي 2023

لابد من توافر بعض من الشروط حتى يتم التسجيل في استمارة التطوع، ومن ضمن هذه الشروط المطلوبة هي التالية:

يكون المتطوع عراقي الجنسية ومقيم في العراق بصفة دائمة.

أن يكون عمر المتطوع يتراوح بين (18 إلى 30) عامًا.

كما أنه لابد أن يكون متعلم وحاصل على درجة عملية تناسب ما تقدم له.

يمتلك خبرة في المجال العسكري أو الأمني.

سيتم العمل على توفير فترة تدريب للمترشحين، حتى يتم التعرف على مدى احقيتهم للتقدم ولابد من احضار وثيقة التخرج.

تأسس جهاز المكافحة عام 2003 حيث أنه يتم التقديم من خلال بعض الخطوات، وسيتم القيام بملء البيانات والمعلومات الشخصية ومنها هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة، وبطاقة سكن أو تأييد سكن.