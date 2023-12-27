القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

تترقب الملايين من عشاق النادي الأهلي وعشاق الكرة المصرية بصفة عامة، مباراة الفريقين في نهائي كأس السوبر المصري، التي ستقام يوم الخميس المقبل، 28 ديسمبر 2023، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، فيما يأمل فيوتشر في تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر

سوف تذذاع مباراة الأهلي وفيوتشر يوم الخميس القادم 28 ديسمبر 2023 على قناة أون تايم سبورتس 1 وقناة أبو ظبي الرياضية 1، وذلك على الترددات التالية:

تردد قناة أون تايم سبورتس 1:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

مشوار الأهلي إلى النهائي

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في مباراة الدور قبل النهائي، التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة وسيطر الأهلي على المباراة منذ البداية، وخلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكنه فشل في ترجمتها إلى أهداف، حتى جاء هدف الفوز في الدقيقة 89، عن طريق إمام عاشور.

مشوار فيوتشر إلى النهائي

تأهل فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعدما فاز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي وقدم فيوتشر مباراة رائعة أمام بيراميدز، وسيطر على المباراة بشكل كبير، وخلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكن تألق الحارس أحمد الشناوي حرمه من الفوز في الوقت الأصلي.