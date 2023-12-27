رابط نتائج القبول المبدئي في الجوازات السعودية 1445 رتبة جندي عبر ابشر jobs.sa

تم الانتهاء من التقديم خلال أيام ويبحث الكثير للتعرف على نتائج القبول المبدئي للجوازات حيث تقدم الكثير للقبول في رتبة جندي فقد صرحت إدارة القبول العامة انه يمكننا الاستعلام من خلال منصة أبشر ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتائج القبول المبدئي.

رابط نتائج القبول المبدئي في الجوازات

يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتائج المقبولين بشكل مبدئي من خلال القيام بالتالي:

الدخول على موقع منصة أبشر الإلكتروني.

ثم يتم النقر على زر اختيارات الصفحة الرئيسية.

ادخل جميع البيانات التي تخص الشخص وذلك في المكان المناسب منهما رقم الهوية و الجنس وتاريخ الميلاد.

اضغط على موافق.

لابد من القيام بكافة إجراءات.

يجب أن يتم التاكد من كافة البيانات المدخلة.

انقر على زر عرض النتيجة.

يتم النقر على زر تنفيذ طلبات القبول.

ما هي اهم الاوراق والمستندات المطلوبة بعد القبول المبدئي

لابد من تقديم بعض من المستندات والأوراق بعد أن يتم التعرف على نتائج القبول ومنها.