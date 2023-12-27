عثمان ح١٤٢ ..  مشاهدة قيامة عثمان الحلقة 142 kurulus osman موقع قصة عشق

يهتم الكثير من محبي المسلسلات التاريخية مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 142 كما أنها من الحلقات التي تعتبر مليئة بعدد من الاحداث المشوقة والتي يكتشف فيها عثمان الخائن له ويقضي عليه ومن خلال مقالنا سنتعرف على مشاهدة قيامة عثمان الحلقة 142.

مشاهدة قيامة عثمان الحلقة 142

تم بداية المسلسل من خلال ساعات قليلة والذي كثر البحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي عرض على قناة اي تي في التركية يوم الأربعاء الساعة الثامنة فقد قام عثمان بعدد من المجهودات مع الجنود الخاص به وتم اعلان عن قرار الحرب حيث أنه يتم عرض المسلسل على بعض من القنوات الأخرى والمواقع الخاص ومنها موق عشق.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 142

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان لأول مرة باللغة التركية يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر ديسمبر الساعة الثامنة مساء عبر قناة atv التركية وأيضًا على قناة الفجر الجزائرية التي تعرض عليها يوم الخميس باللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكننا التعرف على احداث تأسيس الدولة العثمانية التي تعرض داخل المسلسل من خلال بعض من الاحداث القوية والمشوقة وذلك من خلال البيانات الاتية.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أكثر المسلسلات مشاهدة كما انه يمكننا الاستمتاع بأحداث المسلسل قيامة عثمان من خلال البيانات الاتية.