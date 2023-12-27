طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية وحساب الطالب

نظام نور هو نظام تعليمي تابع لوزارة التعليم السُّعُودية بدأ منذ عام 2011، ويقد النظام خِدْمَات عديدة تشمل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور من هذه الخِدْمَات تسجيل الطلاب الجدد، وخدمة النقل المدرسي، متابعة ولي الأمر للأداء التعليمي للطالب، معرفة تقارير الغياب والحضور للطلاب، ومنها أيضا الاستعلام عن نتائج الامتحانات، ومن خلال التقرير نبين كيف يمكنك التسجيل عبر نظام نور وطرية الاستعلام عن نتائج الطلاب.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور

يمكن الاستعلام عن نتائج المراحل التعليمية عبر نظام نور بأكثر من طريق، حيث يتيح النظام الاستعلام عن النتائج من خلال حساب الطالب، أو من حساب ولي الأمر، فعند الدخول على النظام، يمكنك الاطلاع على جميع نتائج المراحل التعليمية بكل سهولة كما سنبين في القرات التالية.

الاستعلام عن النتائج بحساب الطالب

يمكنك الاستعلام عن نتائج المراحل التعليمية من خلال نظام نور، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام نور. اضغط على “تسجيل الدخول” يطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور اضغط “تسجيل الدخول”. ومن ثم اضغط على “التقارير”. ثم انقر على “الإشعار الأكاديمي”.

ستظهر نتيجة الطالب موضحه بجميع تفاصيلها في جدول.

الاستعلام عن النتائج من حساب أولياء الأمور

وتستطيع أيضا الاطلاع على نتائج نظام نور باستخدام حساب ولي الأمر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام نور. اضغط على “تسجيل الدخول”. ادخل رَقَم هُوِيَّة ولي الأمر وكلمة المرور. وبعدها اضغط على “تسجيل الدخول”. ومن ثم اضغط على “إشعار بنتيجة الطالب”.

ستظهر نتيجة الطالب في جدول موضح بها جميع التفاصيل.