كأس تحدي دبي…مواعيد المباريات بمشاركة الزمالك والأهلي السعودي والرجاء المغربي

يترقب عشاق كرة القدم العربية انطلاق منافسات كأس تحدي دبي 2024، التي تنطلق في شهر يناير المقبل بمشاركة أربعة من أبرز الأندية العربية، هي الزمالك المصري، والرجاء المغربي، وكذلك مشاركة الأهلي السعودي، وفريق وهان ثري تاونز الصيني وتقام البطولة تحت رعاية رئيس مجلس دبي الرياضي، الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الأندية العربية وتبادل الخبرات الفنية، وإثراء الساحة الرياضية في المنطقة.

مواعيد مباريات كأس تحدي دبي

تنطلق مباريات كأس تحدي دبي 2024، يوم الجمعة 26 يناير المقبل، بمواجهة نارية بين الزمالك المصري والرجاء المغربي، في مباراة تجمع بين فريقين من أعرق الأندية العربية، ولهما تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات وتعد مباراة الزمالك والرجاء من المباريات المنتظرة في البطولة، حيث يسعى كل منهما للفوز باللقب وتحقيق الانتصار على منافسه اللدود وتقام المباراة على استاد آل مكتوم في دبي، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق كرة القدم العربية وفي المباراة الثانية، يلتقي الأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، في مواجهة من المتوقع أن تكون قوية ومثيرة ويسعى الأهلي السعودي، الذي يضم في صفوفه لاعبين من الطراز الرفيع، إلى الفوز باللقب وتأكيد سيطرته على كرة القدم العربية.

ويمتلك ووهان ثري تاونز الصيني، الذي يضم في صفوفه لاعبين من مختلف الجنسيات، تجربة دولية كبيرة، ويسعى إلى تقديم أداء قوي في البطولة وتقام المباراة على نفس الملعب الذي تقام عليه مباراة الزمالك والرجاء وتأتي كأس تحدي دبي 2024، في إطار تعزيز التعاون بين الأندية العربية وتبادل الخبرات الفنية، وإثراء الساحة الرياضية في المنطقة.