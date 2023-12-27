بقرار ديواني عاجل.. تعطل دوام المدارس غداً الخميس بالعراق في هذه المحافظات لهذا السبب

تقرر بأمر ديواني من محافظ أحد المحافظات العراقية تعطل دوام المدارس غداً فقط في جميع مدارس مدارس المحافظة دون استثناء، وتقريبًا تم تعليق الدوام جراء الحالة المطرية، فدعونا نوضح لكم من هذه المحافظة ، فضلًا تابعوا معنا.

تعطل دوام المدارس غداً

قرر محافظ الديوانية في العراق أن يقوم بتعطيل دوام الطلاب في المدارس غدًا الخميس الثامن والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2023، حيث الدوام مستمر في جميع الدوائر الحكومية، ولكن التعطيل للدوام الدراسي في جميع مدارس المحافظة فقط، سواء المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية، وذلك بجميع أنحاء المدراس بالمحافظة، وكان ذلك جراء الحالة المطرية التي صدرت عن أنحاء البلاد.

وفي حال صدور أمر بوجود إجازة في هذا اليوم للدوائر الحكومية غدًا الخميس، سيتم الإعلان بشكل رسمي عن تعطل الدوام، فانتظرونا وتابعوا معنا.

تعليق الدراسة بمحافظة بابل

قرر أيضًا محافظ محافظة بابل أن يقوم بتعطيل الدراسة في مدارس المحافظة غدًا، والسبب في ذلك الحالة الجوية، حيث حتى الآن تم تعطيل الدراسة بكل مدارس المحافظة، حيث سبق أن منحت وزارة التربية العراقية الصلاحية للمحافظين بتعطيل الدراسة بالمحافظات في ضوء الحالة المطرية الشديدة، أو في حالة سوء الطقس، حيث السلطة سواء المديرية العامة أو المحافظة.

عطلة راس السنة الميلادية 2024

يعتقد المواطنين والمواطنات في العراق أن يوم رأس السنة الميلادية للعام 2024 القادم سوف يكون إجازة رسمية في العراق، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن هذه الإجازة، وهذا يعني أن هذا اليوم لن يكون إجازة رسمية، بل دوام رسمي داخل كافة الدواوين والمدارس الحكومية والخاصة، وللعلم أنه مع بداية عام 2024 تبدأ إجازات هذا العام.

وللعلم أن السادس من شهر يناير من عام 2024 هو عطلة رسمية، وذلك بمناسبة عيد الجيش العراقي، حيث أولى الإجازات في شهر يناير بالعام الميلادي الجديد، ونتمنى لكم إجازة سعيدة في هذا اليوم.