بشرى لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص+ علاوة القطاع الخاص

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص، ينتظر جميع العاملين والموظفين في القطاع الخاص الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص وخاصة مع اقتراب العام الحالي على الانتهاء وفي ظل الظروف الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار أصبح المواطن المصري يبحث عن الوسائل والطرق لزيادة الرواتب.

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص، ارتفعت معدلات البحث حول الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة، حيث أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص ومن المقرر أن يتم بدء العمل على هذا القرار بداية من شهر يناير المقبل عام 2024 وسيتم زيادة الحد الأدنى للرواتب ليصل إلى 3500 جنيه، ويأتي هذا القرار بناء على توفير حياة كريمة لجميع العاملين والموظفين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والعمل على تيسير المعيشة بالإضافة إلى حفظ الحقوق ما بين طرفي العملية الإنتاجية سواء أكان رئيس العمل أو الموظف، ويتم تطبيق القرار على جميع المؤسسات التابعة للقطاع الخاص ولا يستثنى منها أي مؤسسة.

علاوة القطاع الخاص

يبحث العديد من المواطنين عن علاوة القطاع الخاص حيث أعلن المجلس القومي للأجور المختص في تطبيق العلاوة الدورية على العاملين في القطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية والتي لا تقل قيمتها عن 7% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني وتقدر قيمة الحد الأدنى من الاشتراك التأميني بحوالي ألفين جنيه بداية من شهر يناير القادم وتبلغ قيمة الحد الأقصى من الاشتراك التأميني 12600 جنيه.