جميع ترددات..القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد فيوتشر في كاس السوبر المصري 2023

القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كاس السوبر المصري والمقامة في الأمارات ، ويأمل الأهلي المصرى بختم العام الحالي ببطولة أخرى إلي جماهير بعد أن احرز المركز الثالث في كاس الألم للأندية ، وبينما يطمع فيوتشر بشكل كبير في الفوز البطولة وخاصة وانه يودى بكل متفوق للغاية في مباريات الأخيرة ومنذ بداية الموسم الرياضي الحالي ، وحقق على مركز متقدم في دوري المصري الممتاز في الموسم الماضية

القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد فيوتشر

تقام مباراة نهائى يكاس السوبر المصري يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري وتقام في دولة الإمارات على ستاد محمد بن زايد وسوف تذاع في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات ، وسوف تنقل على عدة قنوات رياضة منها ابو ظبى الرياضية بما أن المباراة تقام في الأمارات ، كما أنها تذاع على تردد قناة أون تايم سبورت المصرية.

مباراة الأهلي في نهائي كاس السوبر

إليكم تردد القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كاس السوبر المصري والتي تذاع فقط على تردد قناة أبو ظبي الرياضية وقناة وأون تايم سبورت عبر إشارات التالية:

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة : 11526.

استقطاب القناة هو: H.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الامارات الجديد على النايل سات

تردد القناة : 12467.

معدل الترميز : 3000.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ هو: 2/3.

جودة القناة: SD.

تردد أبوطبي الإمارات hd على النايل سات

تردد القناة: 11411.

استقطاب القناة : H.

معدل الترميز : 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية