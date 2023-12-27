استخراج كشوفات نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 بالعراق

كشوفات نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث هي من أكثر المواضيع اهتمامًا في محافظات العراق، حتى أن وزارة التربية العراقية أكدت بأن النتائج ما زالت قيد عمليات التصحيح والمراجعة، وبعدها يتم رفع النتائج مباشرة عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا التي أطلقته الوزارة، فضلاً عن أن ذلك يكون في الأيام القليلة المقبلة من أجل أن يتعرف عليه جميع الطلبة والطالبات.

كشوفات نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث

يمكن القيام بإستخراج كشوفات نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا.

أو الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ومن ثم يتم تحديد المرحلة الدراسية.

بعد ذلك يُرجى القيام بإدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب من الإسم والرقم الإمتحاني.

الضغط على أيقونة “تنزيل الكشوفات”.

ليتم استخراجها في النهاية بكل سهولة.

التقويم الدراسي في العراق

أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي الجديد لخريجي الدور الثالث في كافة محافظات العراق، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول لجميع طلبة وطالبات الدور الثالث يوم 24 ديسمبر 2023 وينتهي يوم 4 أبريل 2024، فضلاً عن أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم 14 أبريل 2024 وينتهي يوم 25 يوليو 2024، فضلاً عن أن الإمتحانات التي تنعقد لكل فصل وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية من اجل أن يتعرف عليها جميع الطلاب في العراق.