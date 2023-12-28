رابط الحصول على نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢٤ برقم الملف على موقع وزارة الداخلية وموعد ظهور النتيجة

رابط الحصول على نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢٤، انتهت فترة التقديم لكلية الشرطة لعام 2024، وزاد البحث في الساعات القليلة الماضية حول رابط الحصول على نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢٤ خاصة بعد أن انتشرت العديد من الأخبار التي تشير إلى أن النتيجة ستُعلن في خلال الساعات القليلة القادمة، ونتابع معكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة من هذا المقال فتابعوا معنا.

رابط الحصول على نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢٤

من خلال رابط الحصول على نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢٤ الذي سنضعه بين أيديكم ستتمكنوا من معرفة نتيجة القبول، ولكن يجب على المتقدمين العلم أنه في حال تم القبول سيتلقى مكالمة هاتفيه على الرقم الذي تركه تفيد بأنه تم قبولكم في كلية الشرطة ويجب دفع المصاريف الخاصة بالكلية والتوجه بالإيصال لاستلام المهمات، ويمكن الحصول على النتيجة بإتباع الخطوات التالية:-

قم بزيارة موقع وزارة الداخلية المصرية .

. انتقل إلى قسم خدمات كلية الشرطة.

أدخل رقم البطاقة الشخصية في الحقل المخصص.

قم بتسجيل رقم الملف الخاص بك في الموقع.

انقر على زر “استعلام عن نتيجة القبول بكلية الشرطة”.

حدد العام الدراسي الذي ترغب في الاستعلام عن نتيجته.

انتظر لبضع لحظات حتى يظهر اسمك والبيانات ذات الصلة بالقبول أو الرفض.

موعد اعلان نتيجة كلية الشرطة 2024

بعد أن تعرفنا على رابط الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2024 سنتعرف على الموعد المحدد لإعلان تلك النتائج، حيث تشير الأخبار والمصادر إلى أن النتائج ستكون متاحه صباح اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 الساعة العاشرة صباحاً وذلك من خلال مكالمة هاتفيه للمقبولين، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد تلك الأخبار بشكل رسمي.

شروط التقديم كلية الشرطة 2024