«استعلم الآن».. هو فيه علاوة جديدة في يناير+ موعد صرف رواتب المعاشات لشهر يناير 2024

هو فيه علاوة جديدة في يناير يعد من أكثر الأسئلة التي طرحها أصحاب المعاشات، كما قد تساءلوا أيضًا عن موعد صرف معاشات شهر يناير المقبل 2024 بعد الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية وهو ما جعل التساؤل عن إضافة علاوات جديدة على معاش شهر يناير من أكثر الأسئلة التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث جوجل وهو ما سوف نجيب عليه فيما يلي بالتفصيل.

هو فيه علاوة جديدة في يناير

هو فيه علاوة جديدة في يناير، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها جاهزة لتنفيذ القرار برفع الحد الأدنى للأجر الخاص بالاشتراك التأميني ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، كذلك سوف يتم رفع الحد الأقصى الخاص بالأجر التأمين ليصبح 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه وهذا القرار سوف يتم تنفيذه بداية من شهر يناير المقبل 2024، كما قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن أصحاب المعاشات سوف يحصلون على زيادة سنوية مقررة وهي تسمى علاوة دورية نص عليها قانون المعاشات الجديد للمستحقين للمعاش حتى تاريخ 30 يونيو سنويا وتصرف هذه الزيادة بداية من شهر يوليو، وفي حال أقرت وزارة التضامن الاجتماعي تبكير صرف العلاوة فعندها سوف يحصل عليها المستحقين لها قبل شهر يوليو، سوف تصرف أيضا بشهر يناير القادم الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي في سبتمبر لأصحاب المعاشات وهي عبارة عن منحة استثنائية ليصبح الراتب 600 جنيه مصري بدلا من مبلغ 300 جنيه، وذلك بأثر رجعي من أكتوبر الماضي 2023 .

موعد صرف رواتب المعاشات لشهر يناير 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف رواتب معاشات شهر يناير القادم 2024 وذلك بالزيادة الجديدة التي أقرتها رئاسة الجمهورية والتي يستفيد منها حوالي 10 مليون مواطن وسوف يستمر صرف صرف الرواتب على مدار ستة أيام متواصلة من يناير 2024، كما أوضحت الوزارة أن المستحقين سوف يمكنهم صرف المعاش بداية من يوم 1 في الشهر وهو يوم الاثنين، كما أعلنت الوزارة أنها تستعد في الوقت الحالي لصرف معاشات المستحقين عبر ماكينات الصراف الآلي حيث يمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاش الخاص بهم مع الزيادة طبقًا للحد الأدنى لرواتب المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي.