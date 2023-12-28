أخبار رئاسية مُفرحة.. زيادة منحة البطالة 2024 لهذا المبلغ لجميع الفئات المستفيدة منها بهذا التوقيت

المسجلون في منحة البطالة والراغبين بالتسجيل بالمنحة لأول مرة يتساءلون في الوقت الحالي موعد تطبيق زيادة منحة البطالة 2024 التي أقرها رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، فدعونا في تقرير اليوم نوضح لكم متى يتم ضخ الزيادة الجديدة في المنحة وتفاصيل هذه المنحة، فتابعوا معنا.

زيادة منحة البطالة 2024

وضح الرئيس عبد المجيد تبون رئيس دولة الجزائر أنه مقرر ضخ زيادة بأجور المواطنين في الدولة من أول عام 2024 القادم، ومن ضمن الأجور التي رُفعت هي منحة البطالة، حيث تم زيادة قيمتها من مبلغ 13 ألف إلى مبلغ 15 ألف دينار جزائري، وذلك لكل المستفيدين منها دون استثناء، وتقوم الحكومة الجزائرية بتحمل أي نفقات للتغطية الاجتماعية الخاصة بهذه الفئات المستفيدة منها.

إذن الزيادة ستكون من أول شهر يناير 2024 القادم ورسميًا ستكون بقيمة 15 ألف د.ج.

موقع تسجيل منحة البطالة 2024

يتم التسجيل في منحة البطالة من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية، حيث من تتوافر به الشروط يحصل على منحة لفترة ما بين ثلاث إلى ست شهور، وخلال هذه الفترة يتم تقديم المنحة للمواطن الجزائري وتقديم فرص عمل مناسبة له وتأهيله لسوق العمل، بحيث يتم توفير فرصة عمل مناسبة له، حيث الدخول إلى موقع minha anem dz تسجيل الدخول، ثم رفع وثائق منحة البطالة 2023، وحال توافر بك الشروط الجديدة لمنحة البطالة 2024 سيتم تقديمها لك.

الشروط الجديدة لمنحة البطالة 2024