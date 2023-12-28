تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 عبر jobs.caoa.gov.eg.. جهزوا أوراقكم واستعدوا للتقديم قريبًا

خريجي كليات التربية والآداب والزراعة والكليات الأخرى فيما يخص مجال التدريس يتساءلون في الوقت الحالي عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 وتفاصيل هذه المسابقة، وكيف يمكن التقديم وما هي التخصصات المطلوبة؟ وما الأوراق المطلوبة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم آخر التفاصيل فيما يخص هذه المسابقة، فضلًا كونوا معنا.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

جاءت مبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم، وذلك لمدة خمس سنوات، وذلك بمعدل 30 ألف معلم كل عام، وحسب ما وضحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي فإن التقديم على هذه المسابقة المرحلة الثالثة سيكون بشهر يناير القادم، حيث سيكون الحاجة إلى 11114 معلم مساعد فصل، بجانب عدد 18886 معلم مساعدة للمادة، وذلك تلبيًا لاحتياجات الوزارة والتي ترغب بالتعاقد مع عدد من المعلمين.

لهذا المطلوب منكم الآن هو تجهيز الأوراق الخاصة بكم وانتظار فتح باب التقديم ونشر الشروط من أجل التقديم بهذه المسابقة.

آليات اختيار المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

يتم التقديم على هذه المسابقة من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية الموجودة على الشبكة، ثم يتم طرح الشروط بشكل رسمي من قبل الوزارة وقت فتح التقديم، وبعدها تبدأ الاختبارات للمتقدمين، حيث يتم انتقاء المعلمين بأعلى مفاءة، وذلك من أجل تحسين العملية التعليمية.

ويتم اختيار المقبولين بعد امتحانات بـ الجهاز المركزي ثم تدريبات لياقة وبدنية وذهنية وتربوية، ثم اجتياز التدريبات المقررة، حيث في المجمل تتم هذه الامتحانات والتدريبات بكل شفافية، لذا انتظروا الإعلان عن التفاصيل أكثر للمرحلة القادمة من التقديم حسب الأعداد المطلوبة، وسيتم تحديد التخصصات وكل الشروط المطلوبة للتقديم.