سارع قبل غلق التسجيل.. التقديم في جهاز مكافحة الارهاب العراقي بصفة جندي عبر ur.gov.iq

دعى جهاز مكافحة الارهاب العراقي المواطنين في العراق الراغبين في التطوع بصفة جندي داخل الجهاز إلى تسجيل الاستمارة الخاصة بالتقديم، وذلك قبل غلق باب التقديم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل تسجيل الاستمارة وآخر موعد للتقديم، وشروط الالتحاق والتطوع بالجهاز، فكونوا معنا.

استمارة جهاز مكافحة الارهاب العراقي

وضح جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أنه أتاح التطوع على رتبة جندي للعمل داخل الجهاز، حيث تم تفعيل الاستمارة للتقديم يوم الثلاثاء الماضي السادس والعشرين من شهر ديسمبر عند الساعة الثامنة صباحًا، وما زال متاح التقديم حتى يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، حيث ينتهي التقديم بتمام الساعة 11:59 هذا اليوم، حيث التسجيل على هذا التطوع بصفة جندي لا بد من تسجيل الاستمارة، حيث التسجيل كما يلي:

الدخول إلى موقع أور الإلكتروني المتاح على شبكة الإنترنت.

المتاح على شبكة الإنترنت. تسجيل الدخول للبوابة من خلال رمز الدولة ورقم الهاتف، ثم الضغط على استمارة التطوع من أجل التسجيل.

ارفع كل المستندات المطلوبة ومن ثم أرسل طلبك وانتظر الرد عليك.

شروط الالتحاق بـ جهاز مكافحة الارهاب العراقي

حتى تتمكن من الالتحاق بصفة جندي داخل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، عليك أن تتوافر بك عدد من الشروط، بحيث يتم قبول طلبك، وتأتي شروط الالتحاق هذه على النحو التالي: