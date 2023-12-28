زيادة المعاشات القادمة لكل أسرة في هذا الموعد المحدد + وزارة التأمينات تدخل الفرحة البيوت

أخذ الكثير من المواطنين يقومون بالبحث للتعرف على زيادة المعاشات القادمة، لجميع المواطنين المتقاعدين والذي يبلغ عددهم نحو 10 مليون ونصف، حيث قد نص قانون المعاشات على أنه سوف يتم زيادة المعاش بنسبة 15% كل عام وسوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بتلك الزيادة من خلال المقال التالي.

زيادة المعاشات القادمة

صرح اللواء جمال عوض وهو رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ببعض التصريحات وهي زيادة الحد الأدنى لقيمة المعاشات حوالي 1105 جنيه، وسوف ترتفع تلك القيمة في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه، يكون الحد الأقصى للمعاشات هو 8720 جنيه في الوقت الحالي.

وسوف يتم زيادتها في 1 يناير وتصل إلى 10,000 جنيه وذلك وفقا لما نص عليه مادة رقم 35 في قانون التأمينات والمعاشات ورقم 148 في عام 2023، تكون زيادة المعاشات سنويا بنسبة 15% من قيمة المعاش وسوف تكون تلك زيادة في يوم 30 يونيو وسوف يتم زيادة تلك المعاشات بداية من 1 يوليو أي أنه سوف تصرف تلك الزيادة في 1 يوليو وليس في بداية يناير.

منح استثنائية لأصحاب المعاشات

قد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح استثنائية لأصحاب المعاشات خلال هذا العام وهي:

منح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه وقد أقر ذلك في شهر أكتوبر وقد تم صرفها بأثر رجعي في شهر نوفمبر لجميع المواطنين في 2023.

قد تم صرف المعاشات الخاصة بشهر ديسمبر بالزيادة الجديدة لكل من أصحاب المعاشات في 1 ديسمبر وصرفت على نحو ستة أيام متتالية وصرفت من المنافذ الخاصة بالصرف الآلي مثل ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك.

شروط الحصول على معاش التكافل وكرامة

يمكن الحصول على معاش تكافل وكرامة عن طريق عدة شروط وهي.