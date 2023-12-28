هَـســـــــة بحث مظلتي الرعاية الاجتماعية | اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة spa gov iq جَميـع المحافظات

تكون منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية أحد المنصات الكبرى التي عملت وزارة الشئون الاجتماعية بإطلاقها لتسهيل خدمة دعم الرعاية الاجتماعية والبحث عن أسماء المشمولين الوجبة الأخيرة من خلالها وسوف نوضح خطوات الاستعلام من خلال تلك المنصة من خلال المقال التالي.

مظلتي الرعاية الاجتماعية

توفر منصة مظلتي خدمة الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي اطلقتها وزارة الشئون الاجتماعية لخدمة المواطنين ألكترونيا بدلا من الذهاب إلى المصالح الحكومية وتوفير عليهم الوقت والمجهود وسوف نوضح خطوات الاستعلام عن كشوف المشمولين من خلال الأسطر القادمة.

أسماء المشمولين الوجبة الأخيرة

بحث الكثير من المواطنين العراقيين عن اسمائهم في الوجبة الاخيرة من قبل مظلتي الرعاية الاجتماعية للحصول على الدعم الذي خصصته الرعاية الاجتماعية بقيمة 105 الف دينار عراقي للفرد الواحد، وقام الكثير من ألاف العراقيين بالتقديم على ذلك الدعم وعملت الوزارة على قبول الكثير من المستحقين واستبعاد الغير مستحقين، مما جعلهم يقومون بالبحث عن اسمائهم من خلال تلك المنصة وسوف نوضح خطوات التعرف على اسماء المشمولين من خلال ما يلي:

أولا يقوم المواطن العراقي بالدخول على منصة مظلتي. ثم يقوم بالضغط على اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة. يكتب المواطن بعد ذلك اسمه ورقم الهوية الخاصة به. يضغط المواطن على استعلام وسوف يتم تحميل جميع الكشوف pdf. كذلك يقوم المواطن بالبحث عن اسمه من خلال تلك الكشوف.

شروط الحصول على الدعم

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية يجب أن تتوفر في المواطن شروط وهي: