كيف أعرف نتيجة ولدي من منصة مدرستي ؟ وخطوات الاستعلام عن حساب الطالب

منصة مدرستي هي منصة تعليمية تم إنشاءها من قبل وزارة التعليم السُّعُودية للمساهمة في تطوير العملية التعليمية وزيادة قوة الاتصال بين الطالب والمدرسة وولي الأمر والمعلم، وهي إلى ذلك تقدم العديد من الخِدْمَات لكل منهم، ومنها تقديم التقيمات للطالب التي تجعل ولي أمره على اطلاع دائم بمستوى ابنه الدراسي، وكذلك يمكن من خلال المنصة الاستعلام عن نتيجة الطالب بمجرد ظهورها، كيف أعرف نتيجة ولدي من منصة مدرستي، هذا ما سنبينه من خلال الأسطر التالية.

كيف أعرف نتيجة الطالب من خلال منصة مدرستي؟

يمكنك الاطلاع على نتيجة الطالب عبر منصة مدرستي حين الإعلان عنها من قبل القائمين عليها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى حساب الطالب على منصة مدرستي. تجد إشعارات الفترة الأولى اضغط عليها. أسفل الصفحة تجد مجموعة من الملفات بصيغة pdf. اضغط على مِلَفّ الفصل الذي فيه ولدك لتحميله. بعد تحميل المِلَفّ قم بفتحه وابحث عن اسم ولدك لتطلع على نتيجته.

ستجد نتيجة الطالب مصحوبة بجميع التفاصيل والتقيمات.

كيف أعرف حساب ابني من منصة مدرستي؟

يمكنك معرفة حساب ابنك من منصة مدرستي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على منصة مدرستي. ادخل على حساب ولي الأمر. اكتب بيانات ولي الأمر من رَقَم الهُوِيَّة ونحوه. اضغط على تسجيل دخول. ادخل رمز التحقق المرسل، وتابع تسجيل الدخول على المنصة. يمكنك الاطلاع على حساب الطالب من خلال حساب ولي الأمر.

كما يمكن الاتصال برقم مركز رعاية المستفيدين على الرَّقَم: 19996، يقوم المركز بالرد على استفساراتك، حيث يقوم موظف الخدمة بأخذ بياناتك وبيانات ابنك ليقدم لك اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب ابنك على المنصة، كما أن مركز رعاية المستفيدين يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.