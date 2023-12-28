رابط الاستعلام عن الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب وطريقة التسجيل والشروط المطلوبة

في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى رفع مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين في المغرب، قامت الحكومة المغربية بعمل برنامَج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يتم صرفه مع نهاية كل شهر ميلادي. ويهدف هذا البرنامَج إلى تحسين الحالة الاجتماعية لدى الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، لذلك تم عمل شروط ومعايير لهذا الدعم من قبل الحكومة المغربية، ما هي هذه الشروط، وكيف نستعلم عن الدعم لشهر ديسمبر 2023، هذا ما سنبينه من خلال الأسطر التالية.

ما هي شروط الاستفادة من برنامَج الدعم المباشر في المغرب؟

يمكن الحصول على الدعم المباشر في المغرب في حالة إذا توفر في المستفيد الشروط التالية:

يجب أن يكون المستفيد من الدعم مغربي الجنسية. كما يشترط أن يكون مسجلًا في السجل الاجتماعي الموحد. ويتطلب أيضا أن يكون من الأسر محدودي الدخل أو الفقيرة. تقديم المستندات اللازمة للقائمين على البرنامَج.

طريقة التسجيل في برنامَج الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب

بعد استكمال الشروط المذكورة في الفرة السابقة يمكنك التوجه إلى منصة الدعم المالي المباشر، ثم اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى منصة الدعم المالي المباشر. يمكنك التسجيل بكتابة بياناتك الشخصية المطلوبة مثل: رَقَم الهاتف، والعنوان، ورقم الهُوِيَّة الوطنية، والجنسية، وغيرها ذلك. بعد الانتهاء من كتابة البيانات اضغط على “تسجيل”. يطلب منك أيضا تحميل بعض المستندات مثل: عقد العمل، أو شهادة المعاش، أو شهادة الضمان الاجتماعي، وغير ذلك من المستندات. حمل المستندات المطلوبة، ثم اضغط إرسال.

كما يمكنك متابعة التسجيل، والاستعلام عن حالة الاستحقاق من خلال منصة الدعم المالي المباشر.