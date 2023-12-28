أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن قرعة حج الجمعيات الأهلية، هذه الفريضة التي ينتظرها الكثيرون من المسلمين وتشتاق لها قلوبهم، كما سيتم الإعلان خلال هذه الفترة عن أسعار الحج طبقا للبرامج المختلفة، ومن خلال هذه المقال نبين فيه طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية عبر موقع بوابة الحجاج المصرية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الأهلية 2024

يمكنك الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية من موقع بوابة الحجاج المصرية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى بوابة الحجاج المصرية. اضغط على الاستعلام عن نتيجة القرعة. أدخل الرَّقَم القومي. ثم ادخل الرَّقَم الموجود أسفل صورة بطاقة الرَّقَم القومي “رَقَم المصنع” ادخل كود التحقق في مكانه. اضغط بحث عن النتيجة.

ما هي أسعار قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024

قال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لمؤسسة الحج القومية، أيمن عبدالموجود، أنه سيتم عقد جَلسة لمجلس أمناء المؤسسة ستكون برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، وذلك لاعتماد أسعار برامج الحج الثلاثة، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها، وذلك بعد انتهاء المؤسسة من إنهاء جميع تعاقداتها لموسم الحج.

ما هي شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية 2024

قامت وزارة السياحة بفرض شروط لابد من توفرها للموافقة على السماح بالحج عن طريق الجمعيات الأهلية، حيث تشمل هذه الشروط على التالي:

المتقدم مصري الجنسية. لابد من الاشتراك في أحد الجمعية الأهلية ليكون أحد أعضائها عند تقديم الطلب. أن يسدد المتقدم الاشتراك السنوي للجمعية. يشترط أن تكون الجمعية الأهلية مسجلة قبل نوفنبر الماضي. أن تكون الجمعية المتقدم من خلالها لم يقع عليها أي أحكام قضائية بإدانتها مديًا أو نحوه. يشترط أن المتقدم لم يجح قبل ذلك. أن يمتلك المتقدم القدرة البدنية والعقلية التي تؤهله بأداء المناسك.

فقد تم الإعلان عن قرعة حج الجمعيات الأهلية الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، على أن يتم إعلان قرعة الحج السياحي يوم 6 يناير 2024.