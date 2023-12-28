قرعة الحج هتبقي من نصيبك ألف مبروك…نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج خلال اليوم الخميس 28 ديسمبر ، فهي من الموضوعات المهمة التي بدأ البحث عنها من خلال المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الاهلية، كما أن الوزارة وفرت بعض الشروط التي يجب توافرها للمتقدمين بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الحج المصرية وسوف ننقل لكم رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024 بالإضافة إلى الشروط تابعوا معنا.

نتيجة قرعة الحج الجمعيات الاهلية لعام 2024

من المقرر أن تعلن وزارة الاجتماعي عن أسماء الفائزين في قرعة الحج الجمعيات الاهلية 2024 خلال اليوم الخميس 28 ديسمبر 2024 على جميع المديريات بالمحافظات، هناك بعض الخطوات للاستعلام عن النتيجة من عبر بوابه الحج المصرية سوف نستعرضها معكم خلال الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024

الخطوة الأولى هي فتح البوابة المصرية الموحدة للحج من هنا.

تعبئة الرقم القومي للمتقدم.

تعبئة رقم المصنع الموجود أسفل صورة البطاقة.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على خانة بحث.

سيتم عرض نتيجة الحج أمام المستعلم هل هو من الفائزين أم لا.

شروط قرعة الحج الجمعيات الأهلية

وضعت وزارة التضامن الإجتماعي عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لقرعة الحج الجمعيات الأهلية و تندرج هذه الشروط كالآتي: