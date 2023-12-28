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استقبل تردد قناة كراميش بعد التحديث 2024 الأطفال وتابع أروع وأقوى الأناشيد الدينية
يبحث الكثير من الأشخاص عن التردد الجديد لقناة كراميش بعد التحديث، حيث إن هذه القناة تعد من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة العديد من البرامج الطفولية المختلفة، فضلاً عن الأناشيد الدينية الموجهة لجميع دول الوطن العربي، حتى أن القناة لها راسخ كبير في كل بيت، نظرًا للمحتوى المميز التي تقوم ببث كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، وفي السطور التالية نوضح لكم التردد الخاص بكراميش بعد التحديث، كما سنوضح لكم كيفية استقبال القناة بكل سهولة.
تردد قناة كراميش بعد التحديث
تقوم قناة كراميش بإذاعة البرامج التعليمية المختلفة للأطفال، فضلاً عن الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، ليكون ترددها على النحو التالي:-
- القمر الصناعي لقناة كراميش هو النايل سات.
- كما أن تردد قناة كراميش يكون 11605.
- معدل ترميز القناة هو 27500.
- استقطاب القناة فهو أفقي.
خطوات استقبال قناة كراميش بعد التحديث
هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل القيام بإستقبال تردد قناة كراميش بعد التحديث، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-
- في البداية يتم الذها إلى إعدادات التلفاز.
- بعد ذلك يتم إدخال التردد الخاص بقناة كراميش.
- تحديد القمر الصناعي للقناة.
- ليتم بعدها الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “بحث”.
- ليتم في النهاية استقبال القناة بكل سهولة.