مبروك النتيجه ظهرت مستنى إيه .. نتائج الأردن الفصل الدراسي الأول 2023 عبر منصة أوبن ايمس

يترقب العديد من الطلبة نتائج الأردن الفصل الدراسي الأول 2023، فبدأ البحث عن نتائج الإمتحانات من قبل الكثير من الطلاب بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وبدأت وزارة التربية والتعليم الاردنية في رفع نتائج على منصة أوبن أيمس، فسوف نتعرف خلال السطور التالية عن طريقة الاستعلام عن النتائج الخاصة بدرجات الطلاب.

خطوات الدخول إلى موقع علامات الطلاب في الأردن أوبن ايمس

يتم الاستعلام عن علامات الطلاب لتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال عدد من الخطوات منها:

ابدأ بالذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة أوبن إيمس للتعليم الأردني.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب للوصول إلى المنصة الإلكترونية.

في حال كان للطالب حساب سابق على المنصة، اختر “تسجيل الدخول” وأدخل المعلومات المطلوبة بدقة.

انقر على “متابعة” للوصول إلى منصة أوبن إيمس.

سجّل الدخول مرة أخرى وأكمل ملء البيانات الأساسية في الأقسام المخصصة.

اختر العام الدراسي وانقر على كلمة “استعلام”.

ستظهر جميع البيانات المتعلقة بأداء الطالب في كل دورة.

موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول في الأردن 2024

ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور نتائج الفصل الدراسي الاول بفارغ الصبر حتى يطمئنوا على نتائج ابنائهم، لم يتبقى الكثير من الوقت حتى يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في الأردن، حيث بدأت تعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية عن النتيجة خاصة بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدقة ورفعها على موقع علامات الطلاب أوبن ايمس المخصص للاستعلام عن نتائج الطلاب، بعد كتابة وإدخال جميع البيانات بشكل صحيح لكي تستطيع الدخول إلى موقع علامات الطلاب بكل سهولة ومعرفة النتائج.