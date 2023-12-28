نتائج نظام نور+ كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نور

لم يتبق سوى ساعات قليلة على إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن النتائج تشمل جميع المراحل الدراسية المختلفة، ويكون عبر نظام نور الإلكتروني التي يتم رفع النتائج عبر المنصة، ولذلك سنوضح لكم في مقال اليوم كيفية الإستعلام على منصة نور، لكي يتعرف عليها جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية.

الإستعلام عن نتائج الطلاب عبر نور

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالإستعلام عن نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى نظام نور الإلكتروني في السعودية.

القيام بإدخال اسم الطالب ورقم الهوية.

التوجه إلى نتائج الطلاب من الصفحة التالية.

ليتم القيام بتحديد الفصل والمدرسة التي ينتمي إليها.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

ويمكن كذلك القيام بطباعة النتيجة الخاصة بالطلاب.

كيف أطلع النتائج عبر توكلنا

يمكن كذلك القيام بإستخراج نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا في المملكة العربية السعودية، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-