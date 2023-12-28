رابط نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية 1445 وطرق التواصل مع الدعم الفني

أطلقت وزارة التعليم السعودية نظام نور الإلكترني الذي يحتوي على عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلاب والطالبات وأيضًا المعلمين، حيث تبذل الوزارة قصارة جهدها لكي توفر كافة الأمور التي يحتاج إليها الطلاب إلكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد على الجميع، واليوم سنتطرق لتوضيح رابط نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية والمزيد من التفاصيل الأخرى.

نظام نور لنتائج الطلاب

لكي تتمكن من استخراج النتائج عبر نظام نور لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى رابط نظام نور الإلكتروني بشكل مباشر.

سجل دخول بواسطو حساب ولي الأمر.

انقر على إشعار نتيجة الطلب ثم اختر الفصل ثم انقر على بحث.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص النتائج.

طرق التواصل مع الدعم الفني لنظام نور

وفر النظام طرق مختلفة للتواصل وهي جاءت على هذا النحو:

تواصل عبر الرقم المخصص للدعم الفني وهو 0112669555.

أو تواصل عبر الرقم المخصص الأخر الموحد وهو 19996.

يُمكنك أيضًا التواصل عبر هذا الرقم 00966114753000.

تواصل عبر الصفحة الرسمية عبر منصة تويتر اكس.

كيفية استخراج الشهادات من نور

لكي تتمكن من استخراج النتائج من نظام نور لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى رابط نظام نور الإلكتروني.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور وباقي التفاصيل.

اضغط على خانة تسجيل الدخول ثم انقر على إشعار النتيجة.

انتظر حتى يتم تحميل الشهادة ثم انقر على خانة طباعة.

وتجدر الإشارة إلى اقتراب موعد الاختبارات الخاصة بمنتصف الفصل الثاني حيث ستبدأ يوم الأحد القادم وسيتم رصد الدرجات عبر نظام نور الإلكتروني.