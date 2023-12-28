نتائج نظام نور ورابط الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني

يُعتبر نظام نور أحد الانظمة الفعالة التي تتضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلاب، حيث أطلقت وزارة التعليم عدد من الأنظمة التي تُمكن الطلاب من استمرار الدراسة في جميع الفصول الدراسية الثلاثة دون استثناء أيًا منهما، واليوم سنتطرق لتوضيح نتائج نظام نور بالتفصيل.

نتائج نظام نور

لكي تحصل على النتائج الخاصة بك بكل سهولة ويُسر من خلال نظام نور اتبع الآتي:

قم بالذهاب إلى رابط نظام نور الإلكتروني.

انقر على تسجيل الدخول ثم اكتب البيانات المطلوبة.

اضغط على خانة نتائج ثم انقر على عرض.

ستظهر لك النتيجة بكل سهولة ويُسر ودون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابعة لها.

الاستعلام عن نتائج نور بدون كلمة سر

لكي تتمكن من الاستعلام عنها بكل سهولة ويُسر وذلك من خلال اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى رابط نظام نور.

انقر على نسيت كلمة المرور ثم اتبع التعليمات التي تخص تغييرها.

سجل دخول في حساب الطالب ثم انقر على خانة التقارير.

اضغط على الإشعار الأكاديمي ثم انقر على قائمة التقارير الأخرى.

اطلع على درجات الطلاب وستظهر لك التفاصيل.

نتائج نظام نور برقم الهوية فقط



تزامنًا مع اقتراب موعد اختبارات منتصف الفصل الثاني الدراسي بدأ البحث حول إمكانية الحصول على نتائج نظام نور برقم الهوية فقط وذلك من خلال اتباع الآتي: