نتائج EduWave نظام نور كيف اطلع نتائج الطلاب بدون كلمة سر

أطلقت وزارة التعليم السعودية نظام نور الذي يعد من أهم الأنظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية، بما يوفر العديد من الخدمات التي يحتاج إليها العديد من الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية، حتى أن منصة نور من المتوقع أن تقوم بعرض جميع نتائج الطلاب في الساعات القليلة المقبلة، لكي يتعرف عليها الجميع، ويمكن الإستعلام عنها كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

كيف أطلع نتائج نظام نور

هناك مجموعة من الخطوات لكي يتم القيام بإستخراج نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-

التوجه إلى نظام نور التعليمي.

الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

ليتم الإنتقال إلى الصفحة التالية مباشرة.

وعليه يُرجى بتحديد الفصل الدراسي وكذلك المرحلة الدراسية الخاصة بكل طالب.

إدخال بيانات الطالب من الإسم والرقم الإمتحاني.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من عرض النتيجة والدرجات في النهاية.

تسجيل جديد في نظام نور

من السهل إمكانية التسجيل في نظام نور الإلكتروني التي أطلقته وزارة التعليم السعودية، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-