بعد زيادة أسعار كروت الفكة.. اسعار باقات النت الجديدة+ سعر باقات We Space Mega

اسعار باقات النت الجديدة يرغب في معرفة سعرها الكثير من العملاء، حيث أن شركة المصرية للاتصالات تقدم العديد من الباقات المختلفة للإنترنت المنزلي، فهناك أكثر من اختيار بإمكان العميل الاشتراك به وهي إما باقة We Space أو باقة Level UP أو باقات We Life، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من الأسعار لأشهر باقات الإنترنت.

اسعار باقات النت الجديدة، كما ذكرنا لكم أن شركة وي المصرية للاتصالات تقدم العديد من باقات الإنترنت المتنوعة في سعتها ومميزاتها، وجاءت اسعار باقات النت الجديدة طبقًا لكل باقة كالآتي:

باقات We Space Super تتضمن باقة السوبر أو باقات الميجا أو باقات الالترا وتهدف إلى تغطية كافة احتياجات العملاء ورغباتهم عند الاتصال بشبكة الإنترنت، وباقة We Space Super سرعتها 30 ميجا بايت للثانية وبها أربع اختيارات خاصة بسعة التحميل بها وسعرها يبدأ من 120 جنيه مصري شهريا وحتى سعره 500 جنيه مصري مضاف إليهم ضريبة القيمة المضافة وهي بنسبة 14% وعندما تنتهي سعة التحميل سوف تنخفض سرعة الباقة بشكل تلقائي إلى 256 كيلو بايت.

أما بالنسبة لباقة Super 140 GB فسعة تحميلها هي 140 جيجا بايت وسعرها 120 جنيه مصري ويصبح سعر الباقة الإجمالي بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 136 جنيه مصري.

باقة Super 250 GB سعة تحميل الباقة هو 600 جيجا بايت وسعر شحنها 500 جنيه مصري وتصبح بعد إضافة القيمة المضافة بسعر 570 جنيه.

سعر باقات We Space Mega

تقدم الباقة إنترنت بسعة 70 ميجا بايت لكل ثانية وذلك بحسب قدرة الخط الأرض على تحمل الاتصال بشبكة الإنترنت وتوفر هذه الباقة سعات ثلاث لتحميل الإنترنت كل سعة لها سعر مختلف وعند انتهاء السعة سوف تنخفض سرعة تحميل الإنترنت إلى 256 كيلو بايت وعندها يمكن للعميل الحصول على باقات إضافية عند وجود رصيد في حساب العميد وجاء سعر كل سعة كالآتي: